Quint-Fonsegrives Complexe Patrick Pépi Haute-Garonne, Quint-Fonsegrives Représentations Complexe Patrick Pépi Quint-Fonsegrives Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Quint-Fonsegrives

Représentations Complexe Patrick Pépi, 21 octobre 2021, Quint-Fonsegrives. Représentations

du jeudi 21 octobre au dimanche 24 octobre à Complexe Patrick Pépi

Le groupe Adultes de la section “Théâtre” du Foyer Rural de Quint Fonsegrives, enfin de retour sur les planches, jouera la pièce “La doublure”, une comédie de Charles Istace. Dates de représentation : – jeudi 21 octobre à 20h30 – samedi 23 octobre à 20h30 – dimanche 24 octobre à 14h00 Lieu : salle de représentation du complexe Patrick Pépi à Quint Fonsegrives. Contact : [theatre.fonsegrives@gmail.com](mailto:theatre.fonsegrives@gmail.com) de la section Théâtre du Foyer Rural Complexe Patrick Pépi Rue des Coteaux, 31130 Quint-Fonsegrives Quint-Fonsegrives Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-21T20:30:00 2021-10-21T22:00:00;2021-10-23T20:30:00 2021-10-23T22:00:00;2021-10-24T14:00:00 2021-10-24T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Quint-Fonsegrives Autres Lieu Complexe Patrick Pépi Adresse Rue des Coteaux, 31130 Quint-Fonsegrives Ville Quint-Fonsegrives lieuville Complexe Patrick Pépi Quint-Fonsegrives