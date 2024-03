Représentation – Une soirée avec Thomas Paine Bibliothèque Sainte-Geneviève Paris, mercredi 27 mars 2024.

Le mercredi 27 mars 2024

de 18h30 à 20h00

.Public adultes. gratuit

La bibliothèque Sainte-Geneviève accueille la représentation de la pièce « To Begin the World Again : The life of Thomas Paine », écrit et interprété par Ian Ruskin.

Après plus d’une centaine de représentations et un franc succès aux États-Unis et au Royaume-Uni, To Begin the World Over Again: the Life of Thomas Paine arrive en France au printemps 2024. Dans un seul en scène rythmé, Ian Ruskin met en lumière un personnage clef de l’histoire, Thomas Paine.

Père fondateur des États-Unis, ambassadeur des idées des Lumières, ce grand visionnaire défendait à l’époque des idées subversives comme l’abolition de l’esclavage. Raillé, humilié, il échappa de peu à la pendaison en Angleterre, à la guillotine en France, et se vit refuser le droit de vote à son retour en Amérique.

La pièce sera suivi d’un temps de questions et réponses avec l’auteur et interprète, ainsi qu’avec le chercheur (Marc Belissa, Université Paris Nanterre) et la doctorante (Lyne Hervey-Passee, université de la Réunion) spécialistes de la Révolution française qui ont supervisé et vérifié la véracité historique des faits lors de la rédaction de la pièce. Ce temps permettra à l’audience de mieux comprendre les liens entre la France et l’Amérique après la Révolution et le rôle de Paine dans l’imprégnation des idées des Lumières de part et d’autre de l’Atlantique.

Cet événement s’inscrit dans les Nocturnes de l’histoire.

Bibliothèque Sainte-Geneviève 10, place du Panthéon 75005

Contact : https://www.bsg.univ-paris3.fr/iguana/www.main.cls?surl=conferences#contentitem=046bdba4-d621-11ee-93b8-5056b176bf00^1 +33144419797 bsgmail@sorbonne-nouvelle.fr https://www.facebook.com/BibliothequeSainteGenevieve/ https://www.facebook.com/BibliothequeSainteGenevieve/ https://affluences.com/bsg/reservation?type=4959&date=2024-03-27

Ruskin Productions Ian Ruskin