REPRESENTATION THEATRE – UN SOIR CHEZ BORIS Stenay, 18 novembre 2021, Stenay. REPRESENTATION THEATRE – UN SOIR CHEZ BORIS 2021-11-18 20:00:00 20:00:00 – 2021-11-19 Salle des fêtes de Stenay

Stenay Meuse Stenay Entrez sous la yourte de Boris !

Boris est artiste de cirque, trappeur des banlieues, amoureux des ours et des chansons d’amour des années 80.

De et avec Olivier Debelhoir, spectacle en partenariat avec Transversales. JAUGE LIMITEE Tarifs : 10€ / scolaires étudiants : 8€ / Elèves Ateliers théâtre : 5€

