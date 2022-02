REPRÉSENTATION THÉÂTRE – TOUT/RIEN Stenay Stenay Catégories d’évènement: Meuse

Stenay Meuse Représentation de théâtre à la salle des fêtes de Stenay. « Tout/rien » de et avec Alexis ROUVRE Alexis Rouvre est jongleur, acrobate et danseur. Ses recherches l’ont conduit vers la manipulation d’objets inventant une spécialité circassienne nouvelle entremêlant JONGLAGE et MAGIE. Alexis Rouvre nous interroge sur nos perceptions du temps ?

Le temps qui nous inquiète au regard des années écoulées…

Le temps qui nous dépasse quand il concerne l’univers…

Dans un monde où tant d’outils sont produits pour nous faire gagner du temps, il paraît étonnamment difficile d’en avoir

et, le plus souvent, nous courons après.

« En partant de rien, je me suis trouvé à considérer l’homme, le monde, l’existence, l’univers…un peu tout. » Association Les Chats Bottés en balade Collectif Les Chat’Ernelle

