REPRÉSENTATION THÉÂTRE – BEL-AMI Stenay Stenay Catégories d’évènement: Meuse

Stenay

REPRÉSENTATION THÉÂTRE – BEL-AMI Stenay, 18 mars 2022, Stenay. REPRÉSENTATION THÉÂTRE – BEL-AMI Cinéma L’Autre Cité 4 chemin des loisirs Stenay

2022-03-18 – 2022-03-18 Cinéma L’Autre Cité 4 chemin des loisirs

Stenay Meuse Stenay 12 EUR Représentation de théâtre proposé par le collectif « Les Chat’Ernelle » au cinéma de Stenay. Pièce : Bel-Ami d’après le roman de Guy de Maupassant – Durée : 1h45 Georges Duroy, dit Bel-Ami, est un jeune homme au physique avantageux. Le hasard d’une rencontre le met sur la voie de l’ascension sociale. Malgré sa vulgarité et son ignorance, cet arriviste parvient au sommet par l’intermédiaire de ses maîtresses et du journalisme. Quatre héroïnes vont tour à tour l’initier aux mystères du métier, aux secrets de la mondanité et lui assurer la réussite qu’il espère. Dans cette société parisienne en pleine expansion capitaliste et coloniale, que Maupassant dénonce avec force parce qu’il la connaît bien, les femmes éduquent, conseillent, œuvrent dans l’ombre. La presse, la politique, la finance s’entremêlent. mariejose.larose@gmail.com +33 6 33 28 99 81 Collectif Chat’Ernelle

Cinéma L’Autre Cité 4 chemin des loisirs Stenay

dernière mise à jour : 2022-02-15 par

Détails Catégories d’évènement: Meuse, Stenay Autres Lieu Stenay Adresse Cinéma L'Autre Cité 4 chemin des loisirs Ville Stenay lieuville Cinéma L'Autre Cité 4 chemin des loisirs Stenay Departement Meuse

Stenay Stenay Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/stenay/

REPRÉSENTATION THÉÂTRE – BEL-AMI Stenay 2022-03-18 was last modified: by REPRÉSENTATION THÉÂTRE – BEL-AMI Stenay Stenay 18 mars 2022 Meuse Stenay

Stenay Meuse