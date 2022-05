Représentation théâtrales du Conservatoire Salle de la Glacière Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

le jeudi 9 juin à 20:15

Les classes de théâtre du conservatoire vous proposent quatre rendez-vous présentant chacun un programme unique, mêlant classiques et contemporains. * « Inventaires » de Philippe Minyana _Réservation au 05 56 12 19 40_ Venez applaudir les classes du théâtres du Conservatoire de Mérignac ! Salle de la Glacière 56 rue Armand Gayral 33700 Mérignac Mérignac Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-09T20:15:00 2022-06-09T22:00:00

