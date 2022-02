Représentation théâtrale : un amour re-déchainé Saint-Agathon, 20 février 2022, Saint-Agathon.

Pièce de théâtre comique tout public interprétée par la compagnie d’Yvias. Synopsie : les déboires de Véro et Jean-Pierre sur le point de partir fêter Noël à la neige ; évidemment rien ne se passe comme prévu et tout cela pour le plus grand plaisir des spectateurs.

