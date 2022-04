Représentation théâtrale troupe enfants Val-de-Scie Val-de-Scie Catégories d’évènement: 76720

Val-de-Scie 76720 Val-de-Scie La troupe des enfants de la compagnie Cressy en scène présentera son spectacle à la salle des fêtes de Cressy à 16h.

Organisé par le Foyer rural. La troupe des enfants de la compagnie Cressy en scène présentera son spectacle à la salle des fêtes de Cressy à 16h.

