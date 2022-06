Représentation théâtrale : Tous mes voeux de bonheur Thouars, 27 août 2022, Thouars.

Représentation théâtrale : Tous mes voeux de bonheur À l’ancienne auberge de Pommiers Rue de Pommiers Thouars

2022-08-27 – 2022-08-27 À l’ancienne auberge de Pommiers Rue de Pommiers

Thouars 79100

EUR C’est un joyeux seule-en-scène un jour de mariage. Mais des mariés, on ne saura rien car ce sont les invitées qui s’expriment : la nièce, la meilleure amie, la mère et aussi la sœur énergique, l’amie éprouvée, la tante qui se dévoile… Elles ont connu l’amour, en rêvent ou n’en veulent plus. Elles expriment les paradoxes, la violence ou l’absence. Elles disent avec douceur ou éclat leurs vies de couple patiemment tissées, déchirées, rapiécées au fil rouge de l’amour-propre et de la liberté. Spectacle réalisé au féminin, l’écriture est née d’un collectage de récits touchants, drôles ou poignants auprès de femmes de tous âges et de tous horizons sur leurs place de femmes dans leurs histoires d’amour et de couples.

Ce spectacle est proposé par la compagnie l’Ouvrage dans le cadre du festival « Au fil du Thouet » programmé du 29 juin au 10 septembre.

Plus d’infos : https://www.louvrage.fr/

Ce spectacle d’Alice Geairon regroupe une galerie de personnages féminins, tous issus de témoignages de femmes du Thouarsais sur leur place en tant que femmes dans leurs histoires d’amour et leurs histoires de couples.

Spectacle proposé dans le cadre du festival « Au fil du Thouet »

+33 5 49 66 17 65

théâtre de Thouars

