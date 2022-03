REPRÉSENTATION THÉÂTRALE : SOBIBOR Chemillé-en-Anjou, 11 mars 2022, Chemillé-en-Anjou.

REPRÉSENTATION THÉÂTRALE : SOBIBOR

2022-03-11

Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

10 12 EUR “Peut-on savoir ce qu’on ne sait pas? Dois-je essayer de suivre la chronologie des faits, ou m’abandonner aux souvenirs? Peut-être ferai-je un peu des deux. Peut-être vais-je essayer de vomir en mots ce que j’ai des mois durant vomi en silence.”

Emma, 17 ans, nous fait vivre son parcours de femme amaigrie par les souffrances et les privations, sous l’emprise du vide immense qui menace de l’engloutir : Sobibor.

Sobibor? C’était un camp. Un camp d’extermination.

Cette histoire, ce témoignage nous parle de sujets trop souvent gardés sous silence. De points de vue que l’on préfère taire. Dire les choses permet de les connaitre et de ne pas les oublier. Et ce, qu’il s’agisse des erreurs du passé ou des maladies du présent.

Texte adapté du roman de Jean Molla

Mise en scène : Oriane Faure

Pass sanitaire en vigueur

Théâtre au Cercle Pointu de Chemillé par la Compagnie l’Arbre à Fil.

contact@larbreafil.fr +33 6 60 05 71 43 http://www.larbreafil.fr/

Cercle Pointu CHEMILLE Chemillé-en-Anjou

