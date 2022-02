REPRESENTATION THEATRALE SAINT NABORD Saint-Nabord Saint-Nabord Catégories d’évènement: Saint-Nabord

Saint-Nabord Vosges Saint-Nabord 8 EUR Le Kiwanis Club de Remiremont recevra la troupe « les Food’Scène » qui interprétera « ET SURTOUT POUR LE PIRE », comédie en 2 actes de Viviane Tardivel, le 12 mars 2022 à 20 H 30, au Centre Socio Culturel de SAINT NABORD. Réservations au 06.75.22.84.68 à partir de 18 heures. Entrée 8 €. Les recettes de cette représentation théâtrale seront affectées aux œuvres sociales du club, et plus précisément à la famille de la petite Lucie, atteinte d’autisme sévère. +33 6 75 22 84 68 http://www.kiwanis-remiremont.fr/ KIWANIS

