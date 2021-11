Représentation théâtrale Saint-Boil, 21 novembre 2021, Saint-Boil.

Représentation théâtrale Saint-Boil

2021-11-21 – 2021-11-21

Saint-Boil 71390

0 EUR DIVORCE AU SCALPEL

Orianne et Aurélien ont divorcé il y a trois mois, mais n’ayant pas les moyens de se reloger séparément ils vivent toujours sur le même toit et n’ont osé rien dire à personne. Alors quand la belle mère déboule chez eux fêter leurs 15 ans de mariage, les voilà embarqués dans un petit jeu pas très sain. Si l’on ajoute une ex machiavélique et un psy à mocassins à gland, on obtient une comédie forcément drôle. Inspiré d’une situation que vivent de plus en plus de couples aujourd’hui, “Divorce au scalpel” est une pièce incisive qui dissèque au plus près l’amour qui s’en va chez les gens qui restent… ou l’inverse !

pellizzari.gerard@free.fr +33 3 85 57 94 32

DIVORCE AU SCALPEL

Saint-Boil

