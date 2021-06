REPRÉSENTATION THÉÂTRALE Plombières-les-Bains, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Plombières-les-Bains.

Pièce de théâtre – « UN BEAU SALAUD » de Pierre CHESNOT

Le jour de son anniversaire, François décide de quitter sa femme, pour partir en Australie avec Emilie, une jeune femme de 27 ans, dont il est amoureux. Ce don Juan baratineur et menteur va alors être pris à son propre piège. Betty, sa première femme, Catherine, sa femme actuelle, et Barbara, sa maîtresse depuis dix ans, décident de lui tenir tête et d’agir.

SANS RESERVATION

+33 3 29 66 09 96 http://lespiomeres.free.fr/

SANS RESERVATION

