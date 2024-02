Représentation théatrale par le Braud Loisirs Culture Salle des Fêtes Kléber Marsaud Braud-et-Saint-Louis, samedi 23 mars 2024.

Petits et grands seront ravis de vous présenter un joli spectacle tout en bonne humeur.

Plus de 20 acteurs se partagent les planches pour vous proposer plusieurs pièces amusantes pour petits et grands.

Rigolade assurée ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 20:30:00

fin : 2024-03-23

Salle des Fêtes Kléber Marsaud Avenue de la République

Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine

