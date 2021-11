Saint-Boil Saint-Boil Saint-Boil, Saône-et-Loire Représentation théâtrale « Ô Net! Ô désespoir! » Saint-Boil Saint-Boil Catégories d’évènement: Saint-Boil

Saône-et-Loire

Représentation théâtrale « Ô Net! Ô désespoir! » Saint-Boil, 27 novembre 2021, Saint-Boil. Représentation théâtrale « Ô Net! Ô désespoir! » Place de la Salle des Fêtes Le Bourg Saint-Boil

2021-11-27 – 2021-11-27 Place de la Salle des Fêtes Le Bourg

Saint-Boil Saône-et-Loire Saint-Boil EUR Invitée par l’Amicale des Pompiers de Saint-Boil, la Cie Santilly-sur-Scène propose sa dernière création: Ô Net! Ô désespoir!.

A l’heure du tout numérique, la retraite n’est pas un long fleuve tranquille. Comment s’y prendre pour amadouer la souris capricieuse de son ordinateur ou dialoguer avec une hôtesse virtuelle ? Comment conjurer la solitude grâce à Internet ? En somme comment s’y retrouver dans ce monde qui bouscule tous les repères et s’interroge sur tout, même sur le genre ? Incarnées par des personnages pittoresques, ces questions qui pourraient être graves sont au contraire le prétexte d’une comédie pleine de rebondissements car les comédiens de Santilly-sur-Scène, auteurs de la pièce, ont choisi d’en rire ! clercclaudie@gmail.com Invitée par l’Amicale des Pompiers de Saint-Boil, la Cie Santilly-sur-Scène propose sa dernière création: Ô Net! Ô désespoir!.

