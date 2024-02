Représentation théâtrale « Non à l’argent » Salle du Foyer Marcigny, samedi 16 mars 2024.

Représentation théâtrale « Non à l’argent » Salle du Foyer Marcigny Saône-et-Loire

Le théâtre de la Tour vous présente la pièce « Non à l’Argent », une pièce de Flavia Coste

Richard remporte 162 millions d’euros au loto; mais celui-ci les refuse. Il réunit sa femme, sa mère et son meilleur ami pour leur annoncer cette nouvelle étonnante. Ils ne le prennent pas très bien et ne comprennent pas la décision de Richard. Ce dernier devra s’expliquer sur cette décision intrigante et étrange. Mise en scène par Catherine Charrier assistée de Jean-Yves Brossard. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 20:30:00

fin : 2024-03-16 22:30:00

Salle du Foyer 3 rue des dames

Marcigny 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté theatredelatour71@gmail.com

