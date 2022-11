Représentation Théatrale Niort, 19 novembre 2022, Niort.

Représentation Théatrale

Avenue Saint-Jean d’Angély Niort Deux-Sèvres

2022-11-19 – 2022-11-19

Niort

Deux-Sèvres

Niort

12 12 EUR Représentations au petit théâtre Jean-Richard, avenue de Saint-Jean-d’Angély à Niort, les samedis 19 et 26 novembre et samedi 3 décembre à 20 h 30, les dimanches 20 et 27 novembre et 4 décembre à 15 h.

Tarifs selon les dates : 10 € ou 12 €. Réservation au 06.51.21.03.56 et en ligne sur helloasso.com.

+33 6 51 21 03 56

Niort

