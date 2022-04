REPRÉSENTATION THÉÂTRALE – L’INDICE A L’INDEX Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains Catégories d’évènement: Plombières-les-Bains

Plombières-les-Bains Vosges Plombières-les-Bains 7 EUR Pièce de théâtre – “L’INDICE A L’INDEX” de Hugues de ROSAMEL

Élisa Sartet, PDG de la société de communication ‘PROXICOM’, perverse, despotique et calculatrice dirige son entreprise sans états d’âme pour son personnel. Elle est retrouvée étranglée à son bureau. En dépit des apparences, aucun de ses employés ne la supportait ; tous ont un mobile. De surcroît, certains se détestent cordialement. Au commissaire Le Goff, de démasquer l’assassin…ou pas.

SANS RÉSERVATION +33 3 29 66 09 96 http://lespiomeres.free.fr/ Roland HEDTMANN

