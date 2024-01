Représentation théâtrale « Les conquérants / Festival « La Semaine Acadienne 2024 » rue Arthur Leduc Courseulles-sur-Mer, mercredi 7 août 2024.

Représentation théâtrale « Les conquérants / Festival « La Semaine Acadienne 2024 » rue Arthur Leduc Courseulles-sur-Mer Calvados

« Les conquérants », c’est une plongée historique au temps où la Nouvelle-France s’étendait d’Est en Ouest, de Terre-Neuve à la Région des Grands Lacs, mais aussi du Nord au Sud, de la Baie d’Hudson jusqu’au Golfe du Mexique soit plus du tiers de la surface du continent nord-américain !

La pièce débute, à Québec, en 1672 peu après la nomination par Louis XIV du Comte de Frontenac au poste de Gouverneur général de la Nouvelle- France. Ce mousquetaire auréolé´ de gloire militaire devient ainsi le représentant du Roi sur le continent. Très vite, son ambition, sa soif de conquêtes et ses méthodes tant guerrières que diplomatiques vont se heurter aux autorités religieuses et notamment jésuites incarnées par Monseigneur Laval, premier évêque de la Nouvelle-France. Ces hommes que tout oppose vont s’affronter jusqu’à la rupture, durant près d’un quart de siècle sous le regard d’une pionnière du Canada, « mère » de Montréal, Marguerite Bourgeoys.

Auteur Jean-Mathieu Deschenes

Mise en scène Patrice Carpuat

Interprétation Patrice Carpuat, Florence Cabes et Alain Dubos

Billetterie https://www.billetweb.fr/les-conquerants1

« Les conquérants », c’est une plongée historique au temps où la Nouvelle-France s’étendait d’Est en Ouest, de Terre-Neuve à la Région des Grands Lacs, mais aussi du Nord au Sud, de la Baie d’Hudson jusqu’au Golfe du Mexique soit plus du tiers de la surface du continent nord-américain !

La pièce débute, à Québec, en 1672 peu après la nomination par Louis XIV du Comte de Frontenac au poste de Gouverneur général de la Nouvelle- France. Ce mousquetaire auréolé´ de gloire militaire devient ainsi le représentant du Roi sur le continent. Très vite, son ambition, sa soif de conquêtes et ses méthodes tant guerrières que diplomatiques vont se heurter aux autorités religieuses et notamment jésuites incarnées par Monseigneur Laval, premier évêque de la Nouvelle-France. Ces hommes que tout oppose vont s’affronter jusqu’à la rupture, durant près d’un quart de siècle sous le regard d’une pionnière du Canada, « mère » de Montréal, Marguerite Bourgeoys.

Auteur Jean-Mathieu Deschenes

Mise en scène Patrice Carpuat

Interprétation Patrice Carpuat, Florence Cabes et Alain Dubos

Billetterie https://www.billetweb.fr/les-conquerants1 .

rue Arthur Leduc Salle de l’Omac

Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie infos@semaineacadienne.net

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-07 21:00:00

fin : 2024-08-07



L’événement Représentation théâtrale « Les conquérants / Festival « La Semaine Acadienne 2024 » Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2024-01-25 par OT Coeur de Nacre