Représentation théâtrale “Les Chtites Gâtes” Saint-Léon Saint-Léon Catégories d’évènement: Allier

Saint-Léon

Représentation théâtrale “Les Chtites Gâtes” Saint-Léon, 4 mars 2022, Saint-Léon. Représentation théâtrale “Les Chtites Gâtes” Saint-Léon

2022-03-04 20:00:00 20:00:00 – 2022-03-05

Saint-Léon Allier Saint-Léon La troupe des Ch’tites Gâtes est née en 2001. La formation féminine faisant partie de l’association des Saints Léonides a eu l’idée de créer cette troupe afin de financer les rassemblements des Saint-Léons de France. +33 6 30 86 64 17 Saint-Léon

dernière mise à jour : 2022-02-23 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Saint-Léon Autres Lieu Saint-Léon Adresse Ville Saint-Léon lieuville Saint-Léon Departement Allier

Saint-Léon Saint-Léon Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-leon/

Représentation théâtrale “Les Chtites Gâtes” Saint-Léon 2022-03-04 was last modified: by Représentation théâtrale “Les Chtites Gâtes” Saint-Léon Saint-Léon 4 mars 2022 Allier Saint-Léon

Saint-Léon Allier