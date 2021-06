Représentation théâtrale « Le Petit Prince » au château des Bretonnières à Erbrée Erbrée, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Erbrée.

Représentation théâtrale « Le Petit Prince » au château des Bretonnières à Erbrée 2021-07-10 – 2021-07-10

Erbrée Ille-et-Vilaine Erbrée

Samedi 10 juillet, une représentation théâtrale « Le Petit Prince » au château des Bretonnières à Erbrée est mise en place. Cette version du Petit Prince, envoûtante et poétique, présentée en plein-air sous les étoiles et devant la façade du château, s’adresse à tous les publics. Avant la représentation qui débutera à 20h30, les spectateurs pourront se restaurer dans un bar éphémère mis en place avec des producteurs et un traiteur du pays de Vitré. Places vendues en pré-vente via theleme-arts.com, au tarif de 10€.

http://theleme-arts.com/

Samedi 10 juillet, une représentation théâtrale « Le Petit Prince » au château des Bretonnières à Erbrée est mise en place. Cette version du Petit Prince, envoûtante et poétique, présentée en plein-air sous les étoiles et devant la façade du château, s’adresse à tous les publics. Avant la représentation qui débutera à 20h30, les spectateurs pourront se restaurer dans un bar éphémère mis en place avec des producteurs et un traiteur du pays de Vitré. Places vendues en pré-vente via theleme-arts.com, au tarif de 10€.

dernière mise à jour : 2021-06-17 par