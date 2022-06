Représentation théâtrale : L’avare d’après Molière Saint-Jacques-de-Thouars, 3 août 2022, Saint-Jacques-de-Thouars.

Représentation théâtrale : L’avare d’après Molière Saint-Jacques-de-Thouars

2022-08-03 – 2022-08-03

Saint-Jacques-de-Thouars 79100 Saint-Jacques-de-Thouars

EUR C’est l’histoire de quatre personnages qui décident d’adapter l’Avare de Molière pour lutter contre la crise. Un texte, des personnages et un auteur que tout le monde connait. Les comédiens sont prêts à jouer tous les rôles. Aux spectateurs de choisir la distribution. Une comédie riche en humour et en improvisation : quatre comédiens débordants d’énergie s’engagent dans un théâtre populaire et réinvente un classique avec un concept interactif avec le public. Cette représentation est donnée par le collectif du prélude à l’occasion des 400 ans de la naissance de Molière. À partir de 7 ans.

Représentation théâtrale proposée dans le cadre du festival « Au fil du Thouet » programmé du 29 juin au 10 septembre.

Plus d’infos sur la compagnie : https://www.collectifduprelude.com/

Collectif du Prélude

Saint-Jacques-de-Thouars

dernière mise à jour : 2022-06-04 par