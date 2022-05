Représentation théâtrale “la plante magique du professeur Hortus” Parc de Bagatelle Paris Catégorie d’évènement: Paris

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin

Le professeur Hortus a découvert une incroyable plante qui semble révéler d’étranges propriétés, presque magiques. Il entame des recherches afin d’ex-traire tout le potentiel de cette plante et ainsi pouvoir postuler pour gagner le concours du plus grand centre scientifique du monde. Pour y arriver, il va avoir besoin de l’aide du public venant assister à un de ses cours, car il doit rendre le résultat de ses expérimentations avant ce soir ! Tout ne se passe pas comme prévu, surtout que d’autres scientifiques qui ont entendu parler de sa découverte viennent l’embêter toutes les 5 minutes…

Seule l’entrée du parc est payante. Inscription le jour de l’événement à l’accueil.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T15:45:00;2022-06-04T16:30:00 2022-06-04T17:15:00;2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T15:45:00;2022-06-05T16:30:00 2022-06-05T17:15:00

