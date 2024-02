Représentation théâtrale « La Déclaration » – Printemps des Poètes 2024 Maison Léon Blum Jouy-en-Josas, samedi 9 mars 2024.

Représentation théâtrale « La Déclaration » – Printemps des Poètes 2024 Dans le cadre du Printemps des Poètes, nous vous invitons à une représentation théâtrale proposée par La Cour des Baladins à la Maison Léon Blum ! Samedi 9 mars, 15h00, 16h30 Maison Léon Blum Tarifs : 8€ par personne (gratuit pour les moins de 12 ans) + participation libre pour la compagnie théâtrale. Le tarif comprend le spectacle et la visite du musée. Réservation conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-09T15:00:00+01:00 – 2024-03-09T15:25:00+01:00

Fin : 2024-03-09T16:30:00+01:00 – 2024-03-09T16:55:00+01:00

En ouverture du Printemps des Poètes le samedi 9 mars, la Maison Léon Blum vous propose d’assister à une pièce de théâtre proposée par la compagnie « La Cour des Baladins » !

Intitulée « La Déclaration », elle a été écrite en 2022 par Gilles Luciani qui souhaitait rendre hommage à Molière, dont on fêtait alors le 400ème anniversaire de la naissance. Il faut dire que l’auteur a rédigé sa pièce en alexandrins, tout comme Molière en avait pris l’habitude…

Sur la scène, seulement deux personnages situés au XVIIème siècle dans le royaume de France : Camille, jouée par Dominique Le Godec et Damien, joué par Thierry Moreau. Ce dernier attend la jeune femme pour lui faire sa déclaration d’amour… Camille y sera-t-elle sensible ?

Ecrite dans l’esprit des comédies de Molière, cette pièce propose également une réflexion sur les caractères humains et la naissance d’une liaison amoureuse. Les dialogues en alexandrins viennent rythmer l’action, et imprègnent la pièce d’une véritable dimension poétique.

Quoi de mieux pour célébrer la poésie et le début du printemps ?

–

Tous publics.

Deux représentations à 15h et 16h30

Durée : 25 minutes

Renseignements et réservations : 01 30 70 68 46 et accueil@maisonleonblum.fr

Maison Léon Blum 4 Rue Léon Blum, 78350 Jouy-en-Josas Jouy-en-Josas 78350 Yvelines Île-de-France 01 30 70 68 46 https://www.maisonleonblum.fr/ https://www.facebook.com/maisonleonblum [{« type »: « phone », « value »: « 01 30 70 68 46 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@maisonleonblum.fr »}] [{« link »: « mailto:accueil@maisonleonblum.fr »}] La maison de Léon et Jeanne Blum est située à Jouy-en-Josas dans les Yvelines. L’ancien président du Conseil Léon Blum y vécut cinq années avant de décéder sur les lieux le 30 mars 1950 d’un infarctus à l’âge de 77 ans. La propriété a reçu le Label « Maisons des illustres » en 2012.

théâtre Molière

Maison Léon Blum