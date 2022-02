REPRESENTATION THÉATRALE J’Y CROIX PAS Grandvillers Grandvillers Catégories d’évènement: Grandvillers

Grandvillers Vosges Grandvillers 7 EUR La troupe de Théâtre Atmosphère vous convie aux représentations de sa pièce « J’y croix pas! » de Noel PIERCY.

Synopsis : Mettez dans le couvent des Repentantes, une Mère Supérieure dépassée, une jeune novice ex star de la chanson, une autre championne de karaté, une troisième ex prostituée. Ajoutez un Evêque amoureux, un(e) évadé(e) de prison se disant innocent(e). Pimentez par la présence d`une prostituée se faisant passer pour nonne. VENDREDIS 4, 11, 18 et 25 MARS 20h30

SAMEDIS 5, 12, 19 et 26 MARS 20h30

DIMANCHES 13 et 27 MARS 14h30 Réservations plus que recommandée au 0329659213 +33 3 29 65 92 13 JL Ansel

