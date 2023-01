REPRÉSENTATION THÉÂTRALE « FOLIE DANSANTE » Les Moutiers-en-Retz Les Moutiers-en-Retz Catégories d’Évènement: Les Moutiers-en-Retz

Loire-Atlantique

REPRÉSENTATION THÉÂTRALE « FOLIE DANSANTE »
2023-03-04
Salle Jean Varnier Rue de Prigny
Les Moutiers-en-Retz
Loire-Atlantique

2023-03-04 – 2023-03-04

Salle Jean Varnier Rue de Prigny

Les Moutiers-en-Retz

Loire-Atlantique Avec Jean-Noël Puaud, Catherine Desrosiers, Jean-Baptiste Pereira et Sarah Delanoë, mise en scène par Nance Ségura et écrite par Manu et Sarah Delanoë. Ouverture des portes 1h avant l’heure de la séance.

La Cie Sable et Sel est heureuse de vous présenter sa nouvelle comédie FOLIE DANSANTE, une création 100% Sable et Sel.
compagniesableetsel@gmail.com
+33 6 61 57 99 22
https://compagniesableetsel.e-monsite.com/

