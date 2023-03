Représentation théâtrale en Patois Saint-Étienne-Lardeyrol Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Saint-Étienne-Lardeyrol

Représentation théâtrale en Patois, 12 mars 2023, Saint-Étienne-Lardeyrol. Salle Polyvalente Saint-Étienne-Lardeyrol Haute-Loire

2023-03-12 14:30:00

Haute-Loire « Quand las femnas s’y boutoun » (quand les femmes s’en mêlent) par Les amis du Patois Vellave.

Venez nombreux. +33 4 71 03 54 17 Saint-Étienne-Lardeyrol

