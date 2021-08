Écretteville-lès-Baons Écretteville-lès-Baons Écretteville-lès-Baons, Seine-Maritime Représentation théâtrale “Dispute au Jardin”, au Manoir du Catel Écretteville-lès-Baons Écretteville-lès-Baons Catégories d’évènement: Écretteville-lès-Baons

Seine-Maritime

Représentation théâtrale “Dispute au Jardin”, au Manoir du Catel Écretteville-lès-Baons, 5 août 2021, Écretteville-lès-Baons. Représentation théâtrale “Dispute au Jardin”, au Manoir du Catel 2021-08-05 18:00:00 18:00:00 – 2021-08-05 20:00:00 20:00:00

Écretteville-lès-Baons Seine-Maritime Écretteville-lès-Baons Dans le cadre du Réseau Européen des Théâtres de Verdure. Représentation unique adaptée de la pièce de Yoland Simon et interprétée par Sylvie Debrun et Xavier de Guillebon. Dans le cadre du Réseau Européen des Théâtres de Verdure. Représentation unique adaptée de la pièce de Yoland Simon et interprétée par Sylvie Debrun et Xavier de Guillebon. amand.berteigne@orange.fr +33 6 10 21 33 14 http://manoirducatel.fr/ Dans le cadre du Réseau Européen des Théâtres de Verdure. Représentation unique adaptée de la pièce de Yoland Simon et interprétée par Sylvie Debrun et Xavier de Guillebon. dernière mise à jour : 2021-07-30 par Yvetot Normandie Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Écretteville-lès-Baons, Seine-Maritime Autres Lieu Écretteville-lès-Baons Adresse Ville Écretteville-lès-Baons lieuville 49.6248#0.68821