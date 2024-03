Représentation théatrale de la troupe de St Aubin sur Algot: « Pilote de guigne » Foyer Familial Cambremer, dimanche 17 mars 2024.

Représentation théatrale de la troupe de St Aubin sur Algot: « Pilote de guigne » Foyer Familial Cambremer Calvados

Le 17 mars à 15h00, la troupe de théâtre de St Aubin sur Algot propose une représentation de sa pièce « Pilote de guigne »

La troupe théâtrale de Saint-Aubin-sur-Algot, présente » Pilote de guigne « , une pièce en trois actes de Patrick Stephan.

Une joyeuse comédie bourgeoise qui nous emmène dans une histoire abracadabrante animée par des personnages hauts en couleur.

» Sans le dire à sa femme et pour des raisons obscures, Stanislas de la Bretèche doit vendre sa maison proche d’un aérodrome. Il mise sur le talent d’un agent immobilier et sur la ruse de son domestique. Des acheteurs potentiels se présentent. Malheureusement, la venue d’une hôtesse de l’air et la lourde présence de la voisine vont retarder la vente de cette maison qui paraît-il porte malheur. »

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 15:00:00

fin : 2024-03-17

Foyer Familial 10 avenue des Tilleuls

Cambremer 14340 Calvados Normandie daniel.chedeville@wanadoo.fr

L’événement Représentation théatrale de la troupe de St Aubin sur Algot: « Pilote de guigne » Cambremer a été mis à jour le 2024-03-07 par OT CA de Lisieux Normandie