Représentation théâtrale de la pièce “En ce temps là l’amour” de David Brécourt Mémorial de la shoah, 14 mai 2022 20:30, Paris.

Nuit des musées Représentation théâtrale de la pièce “En ce temps là l’amour” de David Brécourt Mémorial de la shoah Samedi 14 mai, 20h30 Sans réservation dans la limite des places disponibles

Découvrez la représentation exceptionnelle de “En ce temps là l’amour”, élu meilleur spectacle au festival OFF Avignon 2021, au Mémorial de la Shoah à Paris.

**EN CE TEMPS LA L’AMOUR**

————————–

### de Gilles Ségal, mise en scène Christophe Gand, avec David Brécourt

Z. vient tout juste d’être grand-père. Il se décide à enregistrer pour son fils, sur bandes magnétiques, un souvenir gravé à jamais dans sa mémoire : sa rencontre avec un père et son jeune garçon dans le train qui les conduisait aux camps de la mort. Le temps du trajet, ignorant le chaos qui s’installe de jour en jour dans le wagon, ce père va profiter de chaque instant pour transmettre à son fils l’essentiel de ce qui aurait pu faire de lui un homme.

La pièce est séquencée en 7 chapitres pour les 7 jours du trajet du train. Sept jours comme la création du monde, un monde que ce père refuse de voir s’effondrer.

L’incroyable poésie et l’humour qui se dégagent de ce texte donnent à la pièce une force et une émotion d’une rare intensité.

Découvrez la bande-annonce de la pièce : [[https://vimeo.com/699455655](https://vimeo.com/699455655)](https://vimeo.com/699455655)

La représentation se déroulera sur le parvis du Mémorial de la Shoah.

Without reservation within the limit of available places Saturday 14 May, 20:30

hearing impairment;visual impairment

EN ESTE TIEMPO EL AMOR

de Gilles Ségal, dirigida por Christophe Gand y protagonizada por David Brécourt

Z. acaba de ser abuelo. Se decide a grabar para su hijo, en cintas magnéticas, un recuerdo grabado para siempre en su memoria: su encuentro con un padre y su joven hijo en el tren que los conducía a los campos de la muerte. El tiempo del viaje, ignorando el caos que se instala día a día en el vagón, este padre va a aprovechar cada momento para transmitir a su hijo lo esencial de lo que podría haber hecho de él un hombre. La pieza se divide en 7 capítulos para los 7 días de viaje del tren. Siete días como la creación del mundo, un mundo que este padre se niega a ver derrumbarse. La increíble poesía y el humor que emanan de este texto dan a la obra una fuerza y una emoción de una intensidad rara.

Descubre el tráiler de la obra: https://vimeo.com/699455655

La representación tendrá lugar en la plaza del Memorial de la Shoah.

Sin reserva dentro del límite de plazas disponibles Sábado 14 mayo, 20:30

17 Rue Geoffroy l’Asnier, Paris 4ème, Paris, Ile-de-France 75004 Paris Île-de-France