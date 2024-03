Représentation théâtrale de la Compagnie Pyrène « Allez !!! On enchaîne… » Morlanne, samedi 29 juin 2024.

Représentation théâtrale de la Compagnie Pyrène « Allez !!! On enchaîne… » Morlanne Pyrénées-Atlantiques

Une troupe de comédiens répète une pièce de boulevard. Tout y est le mari de sortie, l’amant dans le placard et les quiproquos attendus. A quelques jours de la première, rien n’est prêt.

Les techniciens restent flegmatiques, la costumière est à côté de la plaque et la metteure en scène est débordée par les évènements. Chez les comédiens, l’ambiance est électrique. L’actrice principale est au bord de la crise de nerf à cause du jeune premier. Le fils du producteur maladroit, timide, naïf, gaffeur et qui fait ses premiers pas sur les planches.

Le soir de la première arrive, et ça tourne au délire, en une succession d’imprévus qui s’enchaînent dans une folie vertigineuse. Les acteurs tentent désespérément de récupérer catastrophes sur catastrophes. C’est une apothéose de quiproquos et de gags inattendus… et c’est chacun pour soi. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-29 21:00:00

fin : 2024-06-29 22:00:00

Château de Morlanne

Morlanne 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Représentation théâtrale de la Compagnie Pyrène « Allez !!! On enchaîne… » Morlanne a été mis à jour le 2024-03-01 par Landes Chalosse