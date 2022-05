Représentation théâtrale de la comédie “Bonne planque à la campagne” Saint-Paul-Cap-de-Joux Saint-Paul-Cap-de-Joux Catégories d’évènement: Saint-Paul-Cap-de-Joux

Tarn

Représentation théâtrale de la comédie “Bonne planque à la campagne” Saint-Paul-Cap-de-Joux, 21 mai 2022, Saint-Paul-Cap-de-Joux. Représentation théâtrale de la comédie “Bonne planque à la campagne” Salle des fêtes – Saint Paul Cap de Joux Place de la résistance Saint-Paul-Cap-de-Joux

2022-05-21 – 2022-05-21 Salle des fêtes – Saint Paul Cap de Joux Place de la résistance

Saint-Paul-Cap-de-Joux Tarn Saint-Paul-Cap-de-Joux EUR 6 6 Pièce de théâtre amateur

Comédie en 2 actes “Bonne planque à la campagne” de Charles Istace. +33 5 63 42 05 65 Salle des fêtes – Saint Paul Cap de Joux Place de la résistance Saint-Paul-Cap-de-Joux

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Paul-Cap-de-Joux, Tarn Autres Lieu Saint-Paul-Cap-de-Joux Adresse Salle des fêtes - Saint Paul Cap de Joux Place de la résistance Ville Saint-Paul-Cap-de-Joux lieuville Salle des fêtes - Saint Paul Cap de Joux Place de la résistance Saint-Paul-Cap-de-Joux Departement Tarn

Saint-Paul-Cap-de-Joux Saint-Paul-Cap-de-Joux Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-paul-cap-de-joux/

Représentation théâtrale de la comédie “Bonne planque à la campagne” Saint-Paul-Cap-de-Joux 2022-05-21 was last modified: by Représentation théâtrale de la comédie “Bonne planque à la campagne” Saint-Paul-Cap-de-Joux Saint-Paul-Cap-de-Joux 21 mai 2022 Saint-Paul-Cap-de-Joux Tarn

Saint-Paul-Cap-de-Joux Tarn