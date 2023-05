Représentation théâtrale : Casanova et Zanetta Théâtre Espace Marais Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Représentation théâtrale : Casanova et Zanetta Théâtre Espace Marais, 22 mai 2023, Paris. Le lundi 22 mai 2023

de 19h30 à 21h00

.Tout public. payant

Représentation exceptionnelle de la pièce théâtrale Casanova et Zanetta en présence l’auteur ! SPECTACLE » Un hymne à l’amour «

» Surprenant Casanova loin des clichés «

» Avec un Casanova, moderne, dépoussiéré « Ce lundi 22 mai, retrouvez Casanova et Zanetta, une pièce de Christian Rome, mise en scène par Sissia Buggy, et Joseph Morana, au Théâtre Espace Marais à Paris. À l’occasion, l’auteur nous fera l’honneur de sa présence afin de discuter avec ses spectateurs ! Venez nombreux ! ✨ Théâtre Espace Marais 22 Rue Beautreillis 75004 Paris Contact : https://www.billetreduc.com/303413/evt.

@triartis Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Théâtre Espace Marais Adresse 22 Rue Beautreillis Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Théâtre Espace Marais Paris

Théâtre Espace Marais Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Représentation théâtrale : Casanova et Zanetta Théâtre Espace Marais 2023-05-22 was last modified: by Représentation théâtrale : Casanova et Zanetta Théâtre Espace Marais Théâtre Espace Marais 22 mai 2023 Théâtre Espace Marais Paris,Paris

Paris Paris