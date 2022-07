Représentation théâtrale Bruges-Capbis-Mifaget Bruges-Capbis-Mifaget Catégories d’évènement: Bruges-Capbis-Mifaget

2022-07-16 15:30:00
Au bord du Landistou, Rue de la Guiroune, Bruges-Capbis-Mifaget, Pyrénées-Atlantiques
8 EUR

La troupe du Théâtre des Loges jouera l'acte I du Misanthrope et la scène 3 de l'acte II des Fourberies de Scapin. En cas de pluie, repli à la salle de l'Asile. Réservation conseillée.

