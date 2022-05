Représentation théâtrale “Bouffonneries” d’Alfonso Zurro interprétée par la troupe des trois coups Parc du foyer Honoré Daumier Valmondois Catégories d’évènement: Val-d'Oise

Représentation théâtrale “Bouffonneries” d’Alfonso Zurro interprétée par la troupe des trois coups Parc du foyer Honoré Daumier, 4 juin 2022, Valmondois. Représentation théâtrale “Bouffonneries” d’Alfonso Zurro interprétée par la troupe des trois coups

Parc du foyer Honoré Daumier, le samedi 4 juin à 20:00 entrée libre

Venez découvrir une pièce burlesque interprétée par la troupe des trois coups à 20h Parc du foyer Honoré Daumier 95670 Valmondois Valmondois Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T20:00:00 2022-06-04T20:30:00

