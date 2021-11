Val de Virvée Val de Virvée Gironde, Val de Virvée Représentation théâtrale à Val de Virvée Val de Virvée Val de Virvée Catégories d’évènement: Gironde

Val de Virvée Gironde Val de Virvée 8 EUR L’association ECLa&e est heureuse de vous inviter à la représentation de la pièce « L’opposé du contraire » de Martial Courcier, présentée par la Compagnie « La Troupe des deux mondes ».

Quand un peintre en bâtiment remet en question les théories d’un philosophe…

+33 6 67 72 42 22

Suivi d’un verre de l’amitié et des retrouvailles. Bourg Cubzaguais Tourisme

