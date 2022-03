Représentation Théâtrale à Tauriac Tauriac Tauriac Catégories d’évènement: Gironde

Tauriac

Représentation Théâtrale à Tauriac Tauriac, 2 avril 2022, Tauriac. Représentation Théâtrale à Tauriac Tauriac

2022-04-02 – 2022-04-02

Tauriac Gironde Tauriac EUR 13 13 Culture Loisirs Evasion vous présente sa pièce de théâtre “Nous avons tous besoin d’un coach” de Damiens Bourdais. Culture Loisirs Evasion vous présente sa pièce de théâtre “Nous avons tous besoin d’un coach” de Damiens Bourdais. Culture Loisirs Evasion vous présente sa pièce de théâtre “Nous avons tous besoin d’un coach” de Damiens Bourdais. ©Lion’s Club

Tauriac

dernière mise à jour : 2022-03-12 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Tauriac Autres Lieu Tauriac Adresse Ville Tauriac lieuville Tauriac Departement Gironde

Tauriac Tauriac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tauriac/

Représentation Théâtrale à Tauriac Tauriac 2022-04-02 was last modified: by Représentation Théâtrale à Tauriac Tauriac Tauriac 2 avril 2022 Gironde Tauriac

Tauriac Gironde