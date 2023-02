Représentation théâtral Maux d’Amour Salle Albert Camus, Médiathèque BOMA, 22 mars 2023, Saint-Denis-de-Pile Saint-Denis-de-Pile.

Représentation théâtral Maux d’Amour

2023-03-22 18:30:00 – 2023-03-22 20:00:00

« MAUX D’AMOUR », VOYAGE AU COEUR DE VIES

FAMILIALES CABOSSÉES

Une immersion au coeur des Espaces Rencontres, lieux neutres de retrouvailles transitoires entre enfants et parents séparés par décision de justice. À partir de ce sujet et au gré de témoignages, Francoise Du Chaxel a écrit un texte poignant qui raconte ces parcours de vie aux histoires singulières. Au spectacle qui donne la voix à des réalités sensibles pour mettre des mots sur les maux qui habitent ces familles. Une enquête de vérité et de justesse qui puise sa source dans ce doux mot qu’on nomme AMOUR.

Spectacle théâtral tout public à partir de 13 ans

+33 6 18 38 21 71 Florence Olivier

