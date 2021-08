Représentation Quand bien même un souffle Val en Vignes, 27 août 2021, Val en Vignes.

Représentation Quand bien même un souffle 2021-08-27 – 2021-08-29 Cinéma Les Cerisiers 23 Rue du Moulin

Val en Vignes Deux-Sèvres Val en Vignes

Cette création musicale originale, marquant la réouverture du théâtre-cinéma Les cerisiers, allie clarinette, clarinette basse, saxophone soprano et alto et percussions. Ce moment musical sera l’occasion pour les comédiens de décliner quelques extraits de correspondances de la pièce d’Anton Tchekhov “La Cerisaie”.

3 représentations : vendredi 27 et samedi 28 août à 20h30 ; dimanche 29 août à 15h

Réservation obligatoire

Voyagez au son de cette performance musicale créée pour le Théâtre-cinéma Les Cerisiers où se même clarinette, saxophone et percussions.

+33 6 88 10 97 37

Théâtre cinéma Les Cerisiers

