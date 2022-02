Représentation « Point-Virgule » Salle de fêtes Saint-Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye Catégories d’évènement: Loiret

REPRESENTATION DE POINT-VIRGULE – 18 Mars 2022 – 20h —————————————————- ### La Compagnie du Prélude vous propose de venir découvrir la nouvelle création de son directeur artistique (Mehdi Heraut-Zérigui) : Point-virgule. Point-virgule est une performance où le texte, les corps, le jeu dramatique et la mélodie se rencontrent sur scène. **A travers cinq tableaux (« Dans la rue », « Le consentement », « Enfance », « Au travail », « Lésion ») le projet artistique se fait la bouche de victimes d’agressions sexuelles, de viols, et raconte leur parcours à travers une mise en poésie.** Le point-virgule crée un espace, un temps propice à l’expectation et la réflexion. Il est un sursaut qui poursuit l’histoire. Cinéma, danse, théâtre, musique seront convoqués pour ce nouveau spectacle de la saison préludienne. Vendredi 18 Mars 2022 à 20h00 à la salle des fêtes de Ville de Saint-Jean de Braye – officiel. _**Réservations : [service.culture@ville-saintjeandebraye.fr](mailto:service.culture@ville-saintjeandebraye.fr) / 02 38 61 92 60**_ _**Info : [contact@compagnieduprelude.fr](mailto:contact@compagnieduprelude.fr)**_ _**[www.compagnieduprelude.fr](http://www.compagnieduprelude.fr)**_ ENTREE GRATUITE A très bientôt !

Cette performance liant musique, cinéma, chant et théâtre s’exprime pour sensibiliser le spectateur autour des violences sexuelles. Salle de fêtes Saint-Jean de Braye saint jean de braye 45800 Saint-Jean-de-Braye Loiret

