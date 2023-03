Représentation: « Le Ravissement d’Adèle » Maison Fraternelle, 22 avril 2023, Paris.

Le dimanche 07 mai 2023

de 18h30 à 20h30

Le samedi 06 mai 2023

de 18h30 à 20h30

Le dimanche 30 avril 2023

de 18h30 à 20h30

Le samedi 29 avril 2023

de 20h00 à 22h00

Le dimanche 23 avril 2023

de 18h30 à 20h30

Le samedi 22 avril 2023

de 20h00 à 22h00

. gratuit

Octobre 1981. Sainte-Anne-sur-Glandon. Pendant que le pays danse sur « Bette Davis Eyes », « Pour le Plaisir » et Stone & Charden, la musique s’est arrêtée dans ce petit village situé au cœur des Alpes : la jeune Adèle Bertolet a disparu et c’est l’émoi qui gagne le cœur – et les nerfs – de chacune et chacun. Fugue, enlèvement, mauvaise blague ?

Du bar du coin à la boucherie, en passant par la mairie et – même – par le commissariat, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Les viles rumeurs et les hypothèses les plus saugrenues commencent à aller bon train. L’inspecteur Fallière et la Commissaire du village – ainsi que quelques enquêteurs inattendus… – sont bien décidés à lever le voile sur cette mystérieuse disparition.

Nous sommes ravis de vous présenter en 2023 « le Ravissement d’Adèle » de Rémi de Vos, pièce mise en scène par Clémence Dancoisne et Benoît Descharrières !

Tous les dons faits au chapeau à l’issu de la pièce seront reversés à des étudiant.es d’Artsakh (Arménie).

SCRIBE-Paris est une association Loi 1901 créée en 2002 qui réunit des jeunes bénévoles de la région parisienne. Elle a pour objectif de permettre à des étudiants étrangers à faibles ressources de faire des études dans leur pays, en prenant en charge une partie de leurs frais d’inscription à l’université. Depuis sa création, l’association concentre son action sur une province arménienne, l’Artsakh, et aide chaque année des jeunes défavorisés à s’inscrire à l’université de Stepanakert. Pour en savoir plus, c’est ici !

Maison Fraternelle 37, rue Tournefort 75005 Paris

Contact : reservation@scribeparis.org https://www.facebook.com/scribe.paris https://www.facebook.com/scribe.paris http://www.billetweb.fr/pro/scribeparis

Alban Sesmat Affiche de la pièce « le ravissement d’Adèle »