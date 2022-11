REPRÉSENTATION ‘LE NUAGE EN PANTALON’ Remiremont, 9 décembre 2022, Remiremont.

REPRÉSENTATION ‘LE NUAGE EN PANTALON’

28 rue de la Joncherie Remiremont Vosges

2022-12-09 20:30:00 20:30:00 – 2022-12-09 22:30:00 22:30:00

Remiremont

Vosges

Remiremont

Le nuage en pantalon évoque une époque et une vie, celle du poète Vladimir Maïakovski. Voix puissante d’une Russie qui se cherche dans la Révolution et se veut meilleure mais également voix déchirée d’un homme qui se sent enfermé dans un corps trop étroit et a besoin d’espace et d’inspiration, de succès et d’amour.

Autour de cette voix, il y a celles de quatre femmes – Lili, Nora, Tatiana, Elly – qui ont aimé Maïakovski mais ont échoué à le maintenir en vie. Elles se sont réunies pour évoquer le poète.

Elles le font avec humour, rosserie, nostalgie tandis que bataille tout haut encore la voix des poètes déçus de l’Union soviétique.

Troupe spinalienne fondée il y a 50 ans par Georges Zaragoza, les Compagnons d’Eleusis ont monté et joué plus de 70 spectacles, explorant un répertoire varié allant du plus classique au plus contemporain en passant par des spectacles pour enfants et de poésie.

La troupe accueille une vingtaine de comédiens unis par leur passion.

+33 7 49 29 33 37

Remiremont

