Représentation “Le Bal des Voleurs” d’après Jean Anouilh Arcangues Arcangues Catégories d’évènement: Arcangues

Pyrénées-Atlantiques

Représentation “Le Bal des Voleurs” d’après Jean Anouilh Arcangues, 28 juillet 2022, Arcangues. Représentation “Le Bal des Voleurs” d’après Jean Anouilh Fronton Chemin Jaureguiborda Arcangues

2022-07-28 20:30:00 – 2022-07-28 22:00:00 Fronton Chemin Jaureguiborda

Arcangues Pyrénées-Atlantiques 8 8 EUR Par la compagnie des Allumeurs de Réverbères d’après Jean Anouilh, une comédie familiale et déjantée, où des voleurs habitués aux menus larcins, vont tenter un grand coup : s’infiltrer, sous couverture, dans une riche famille de Vichy. Evidemment, rien ne va se passer comme prévu ! Entrée payante 8€ (gratuit pour les moins de 5 ans), places limitées.

Fronton Chemin Jaureguiborda Arcangues

