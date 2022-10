Représentation I Temps de Baleine I Jonas Chéreau, 6 décembre 2022, .

2022-12-06 20:00:00 20:00:00 – 2022-12-06 21:30:00 21:30:00

EUR Comment aborder sur scène les changements climatiques ? Inviter les variations atmosphériques à entrer dans le théâtre est le point de départ de ce spectacle imaginé comme une poésie que l’on peut lire dans un sens ou dans un autre. Les mots, comme des nuages de différentes formes, abordent les relations entretenues entre le ciel et la danse. Alors que le temps, dans tous les sens du terme, est au coeur de nombreuses préoccupations, cette « météodanse » s’amuse à relier les états émotionnels intérieurs à ceux de l’extérieur.



Tel un équilibriste entre l’abstraction et la fiction, la magie et la contemplation, entre le grotesque et la musicalité, par-delà les vagues et les tempêtes, Jonas Chéreau navigue sur ces lignes de crêtes et pose cette question moins simple qu’il n’y parait : c’est quoi le problème avec le climat ?



Volontairement ludique et ambigu, ce corps-écosystème s’ouvre comme les pages d’un livre et donne à voir d’insaisissables phénomènes météorologiques. À dos de baleine, Jonas Chéreau emmène les

enfants là où les mots ne peuvent pas aller.



Dans le cadre de Mômaix. Tout public à partir de 6 ans



● Création et interprétation Jonas Chéreau

● Assistanat à la dramaturgie Marcos Simoes

● Administration, production, diffusion MANAKIN, Lauren Boyer, Leslie Perrin et Adèle Tourte

