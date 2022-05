Représentation Harpoétique – La chapelle des poètes disparus Kerlouan Kerlouan Catégories d’évènement: 29890

Kerlouan

Représentation Harpoétique – La chapelle des poètes disparus Kerlouan, 11 août 2022, Kerlouan.

2022-08-11 20:30:00

Laissez-vous emporter par la harpe celtique en compagnie des poètes classiques. Baudelaire, Lamartine, Hugo et Brel unissent leurs vers et leurs textes pour faire vibrer vos cordes sensibles au son de la harpe celtique. Dans la chapelle en bord de mer, vous laisserez vos émotions vous embarquer au bord de l'infini. Tiphaine Escarguel, harpiste, accompagnera Olivier Leclercq qui prêtera sa voix à celle des poètes disparus.

jo.gougay@orange.fr +33 6 98 23 50 75

