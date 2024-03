représentation du théâtre de la Rose de la pièce » CKVM » Salle des fêtes Audenge, samedi 23 mars 2024.

représentation du théâtre de la Rose de la pièce » CKVM » Salle des fêtes Audenge Gironde

Colombine un peu rêveuse, Kitty trop souvent amoureuse, Viviane un léger

penchant pour l‘alcool et Marlène cherchant désespérément un mari, vivent

sous le même toit ! Leur rituel pourrait-il changer ??

SAMEDI 23 MARS 2024 A 21H00

(OUVERTURE DES PORTES 30 MINUTES AVANT)

AVEC Christine, Corinne, Joëlle, Marie-Jo, Mylène, Patricia

et Bruno, Jacques, Philippe ainsi que la participation de Audrey, Nathalie et Paul EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 21:00:00

fin : 2024-03-23

Salle des fêtes 24 Allée Ernest de Boissière

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine

L’événement représentation du théâtre de la Rose de la pièce » CKVM » Audenge a été mis à jour le 2024-02-29 par OT Coeur Bassin