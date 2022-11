Représentation du spectacle « Versant Vivant » Arette, 10 décembre 2022, Arette.

Représentation du spectacle « Versant Vivant »

Salle Roncal Arette Pyrnes-Atlantiques

2022-12-10 19:00:00 – 2022-12-10 20:00:00

5 5 EUR Au creux de la montagne, les êtres s’endorment : humains, animaux, domestiques ou sauvages, proies ou prédateurs, tous se retrouvent en rêve pour une trêve bienvenue. Dans ce territoire commun, les échelles de temps et d’espace s’entremêlent et se confondent, un battement d’aile dure une saison, les arbres puisent leur sève à la lumière des étoiles, les stalactites grandissent à vue d’œil… Les liens qui unissent les différents cycles du vivant se révèlent, immémoriels, inattendus.

Concert dessiné, animé, et joué en direct par Emilie Tarascou et Simon Kansara // Durée : 45 min // Spectacle tout public à partir de 7 ans

Création 2020 en coproduction avec la Communauté de Commune de la Vallée d’Ossau et le Parc National des Pyrénées // en résidence au Préau, centre d’art et de culture à Iseste et à l’Espace Jéliote, Scène Nationale des Arts de la Marionnette à Oloron

