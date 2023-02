Représentation des résident·es du Pôle Rosa Luxemburg Conservatoire Maurice Ravel Paris Catégories d’Évènement: île de France

Représentation théâtrale d’une pièce de et par les résident·es du pôle Rosa Luxemburg en collaboration avec les élèves du conservatoire Maurice Ravel. Dans le cadre des Rencontres Culture et Solidarité 2023, les résident·es des centres d’hébergement du Pôle Rosa Luxemburg et les élèves du conservatoire Maurice Ravel ont collaboré pour construire une pièce de théâtre autour du thème des Monuments de Paris, en jeu et en musique ! Au cours d’ateliers hebdomadaires animés par deux comédiennes de la Compagnie S’en Revient, les résident·es du Pôle se sont prêté·es au jeu, dans tous les sens du terme, et ont accepté de relever le défi de monter sur scène pour partager avec vous le fruit de leur travail ! Rendez-vous le jeudi 23 mars à 18h au conservatoire Maurice Ravel pour découvrir et soutenir la troupe de comédien·nes ! Conservatoire Maurice Ravel 67 avenue Edison 75013 Paris Contact :

© Conservatoire Maurice Ravel

