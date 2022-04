RÉPRÉSENTATION DES ATELIERS THÉÂTRE DE L’EEA Cossé-le-Vivien Cossé-le-Vivien Catégories d’évènement: 53230

Cossé-le-Vivien

RÉPRÉSENTATION DES ATELIERS THÉÂTRE DE L’EEA Cossé-le-Vivien, 22 juin 2022, Cossé-le-Vivien. RÉPRÉSENTATION DES ATELIERS THÉÂTRE DE L’EEA Salle du FCC 11 Rue de la Libération Cossé-le-Vivien

2022-06-22 20:00:00 – 2022-06-22 Salle du FCC 11 Rue de la Libération

Cossé-le-Vivien 53230 Cossé-le-Vivien Mayenne “ Mesdames, Messieurs, l’histoire que nous allons vous raconter est une histoire extraordinaire, une histoire plus extraordinaire que vos rêves… ”

Pinocchio de Joël Pommerat La vérité sort de la bouche des enfants… C’est ce que nous avons souvent l’habitude d’entendre. Cette année, les élèves de l’atelier de pratique théâtrale présenteront des extraits de la pièce Pinocchio de Joël Pommerat.

Entre émotions et rêverie, venez découvrir ce pantin pas comme les autres aux multiples aventures… Tout public · Gratuit sur réservation : 02 43 98 29 61 / eea@paysdecraon.fr Le mercredi 22 juin, les ateliers théâtre de l’établissement d’enseignements artisitiques du Pays de Craon se produiront sur la scène du FCC à Cossé-le-Vivien. eea@paysdecraon.fr +33 2 43 98 29 61 https://www.eeapaysdecraon.com/ “ Mesdames, Messieurs, l’histoire que nous allons vous raconter est une histoire extraordinaire, une histoire plus extraordinaire que vos rêves… ”

Pinocchio de Joël Pommerat La vérité sort de la bouche des enfants… C’est ce que nous avons souvent l’habitude d’entendre. Cette année, les élèves de l’atelier de pratique théâtrale présenteront des extraits de la pièce Pinocchio de Joël Pommerat.

Entre émotions et rêverie, venez découvrir ce pantin pas comme les autres aux multiples aventures… Tout public · Gratuit sur réservation : 02 43 98 29 61 / eea@paysdecraon.fr Salle du FCC 11 Rue de la Libération Cossé-le-Vivien

dernière mise à jour : 2022-04-06 par

Détails Catégories d’évènement: 53230, Cossé-le-Vivien Autres Lieu Cossé-le-Vivien Adresse Salle du FCC 11 Rue de la Libération Ville Cossé-le-Vivien lieuville Salle du FCC 11 Rue de la Libération Cossé-le-Vivien Departement 53230

Cossé-le-Vivien Cossé-le-Vivien 53230 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cosse-le-vivien/

RÉPRÉSENTATION DES ATELIERS THÉÂTRE DE L’EEA Cossé-le-Vivien 2022-06-22 was last modified: by RÉPRÉSENTATION DES ATELIERS THÉÂTRE DE L’EEA Cossé-le-Vivien Cossé-le-Vivien 22 juin 2022 53230 Cossé-le-Vivien

Cossé-le-Vivien 53230