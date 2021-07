Pontault-Combault Les Passerelles Pontault-Combault, Seine-et-Marne Représentation d’Echappées Belles de la cie ADHOK Les Passerelles Pontault-Combault Catégories d’évènement: Pontault-Combault

Seine-et-Marne

Représentation d’Echappées Belles de la cie ADHOK Les Passerelles, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Pontault-Combault. Représentation d’Echappées Belles de la cie ADHOK

Les Passerelles, le vendredi 16 juillet à 20:00

Gratuit – Théâtre dansé – Durée : 30 min – Dès 8 ans – Lieu : Hôtel de Ville de Pontault-Combault Spectacle proposé dans le cadre de l’été culturel 2021 du Groupe des 20 Théâtres en Île-de-France En 2012, Doriane Moretus et Patrick Dordoigne ont ensemble créé le projet : «Les échappées belles». Deux spectacles ont vu le jour ; «Issue de secours», spectacle déambulatoire diurne et «Point de fuite», spectacle en fixe nocturne. Ce projet, conçu comme une aventure artistique et humaine s’est développé autour d’une question centrale; «Qu’est ce que vieillir? ». Impliquant des interprètes âgés de 60 à 80 ans, «Issue de secours» est encore actuellement en tournée en France et à l’international. Représentation gratuite d’un des spectacles de la trilogie d’ADHOK : Echappées Belles ! Les Passerelles 17 rue Saint-Clair 77340 Pontault-Combault Pontault-Combault Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-16T20:00:00 2021-07-16T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Pontault-Combault, Seine-et-Marne Étiquettes évènement : Autres Lieu Les Passerelles Adresse 17 rue Saint-Clair 77340 Pontault-Combault Ville Pontault-Combault lieuville Les Passerelles Pontault-Combault